Українські спортсмени теж будуть мати шанси поповнити свою скарбничку новими нагородами. Наймедальнішим для нашої країни може стати закінчення 11-го змагального дня, коли свій поєдинок проведе жіноча збірна України з пляжного футболу та фінальний бій Олександр Хижняк, пише 24 Канал.

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Є хороші шанси на золоті медалі

Вранці ж 1 липня для України змагальний день розпочнеться кваліфікацією у командному турнірі з малокаліберного пістолета на відстані 25 метрів. Україну у цьому виді програми кульової стрільби представлять Павло Коростильов, Максим Городинець та Денис Кушніров.

Фінал цих змагань розпочнеться о 13:30.

Виступи інших українців 1 липня:

Дзюдо. 11:00 (1/8 фіналу міксту командного турніру). Фінал о 20:30.

Текбол. 11:00 (груповий раунд командного турніру – Катерина Фесенко та Дар'я Зеленська). Фінал о 21:00.

Текбол. 12:10 (груповий раунд командного турніру – Дмитро Шевчук та Олег Усиченко). Фінал о 21:40.

Каное-слалом. 12:05 (півфінал одиночного турніру на байдарці – Вікторія Ус).

Каное-слалом. 16:05 (кваліфікація одиночного турніру байдарка-кросс – Артем Івченко, Сергій Совко та Олександр Федоренко).

Каное-слалом. 16:50 (кваліфікація одиночного турніру, байдарка-кросс – Анна Личко, Вікторія Добротворська та Вікторія Ус).

Кікбоксинг. 13:15 (півфінал у ваговій категорії 75 кілограмів, повний контакт – Тимур Бриков).

Кікбоксинг. 14:00 (півфінал 86 кілограмів, фул-контакт – Артем Мельник).

Сучасне п'ятиборство. 16:25 (одиночний турнір, кінний спорт – Олександр Товкай).

Стрибки з трампліна. 17:30 (кваліфікація одиночного турніру, великий трамплін – Євген Марусяк та Віталій Калініченко). Фінал о 19:30.

Пляжний футбол. 19:30 (жіночий фінал Україна – Іспанія).

Бокс. 20:15 (фінал 80 кілограмів – Олександр Хижняк).

Після десяти змагальних днів Україна замикає трійку лідерів медального заліку, здобувши 36 нагород – 19 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. Вище нас лише лідер рейтингу Італія та друга Італія.

Найближчою до нас є Німеччина, яка завоювала взагалі 47 нагород, але менше має у своєму активі золотих медалей (14 штук).