Вопреки попыткам МОК: спортсменов из России и Беларуси не пустят на Европейские Игры в Польше

Глава оргкомитета соревнований продемонстрировал четкую позицию по отношению к участникам из стран-террористок. Ранее Международный олимпийский комитет разрешил некоторым россиянам и белорусам вернуться в международные соревнования.

Международный олимпийский комитет принял скандальное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация разрешила федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Хотя даже такая рекомендация не устраивает многие федерации и цивилизованные страны.

К примеру, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался выполнять рекомендации МОК. Также о сохранении санкций заявил президент Оргкомитета Европейских игр Марцин Новак.

Представители России и Беларуси не будут присутствовать на Европейских Играх ни при каких обстоятельствах и при всех процедурных нормах,

– отметил Новак.

Если же МОК решит лишить Европейских игр статуса квалификации на Олимпийские игры, то турниры по определенным дисциплинам просто не состоятся. Соревнования пройдут в Кракове этим летом.

Ранее министры спорта 35 стран выразили жесткое несогласие с возможным допуском россиян и белорусов к международным соревнованиям. Среди них были и Польша, а также США, Великобритания, Германия, Япония и Франция.

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Пока без Олимпийских игр

Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.

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Вопрос участия представителей России и Беларуси на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.