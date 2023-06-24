Михаил Кохан принес Украине вторую медаль в легкой атлетике на Европейских играх-2023

Украинские легкоатлеты завоевали вторую медаль на Европейских играх. В копилку сборной награду добавил метатель молота Михаил Коман.

В начале недели Михаил Коман выиграл соревнования во втором дивизионе легкоатлетических соревнований, продемонстрировав лучший результат сезона – 77,03 метра. Этот показатель позволил украинцу взойти на пьедестал, пишет 24 Канал.

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В финале соревнований элитного дивизиона улучшить результат Михаила удалось только поляку Войцеху Новицки. Олимпийский чемпион Токио бросил молот на 79,61 метра. Именно польскому спортсмену досталась золотая медаль.

Норвежец Томас Мардаль не сумел превзойти результат украинца и в итоге стал обладателем бронзы (76.50 метра).

Таким образом, серебряные медали достались представителю Украины Михаилу Коману.

Европейские игры. Метание молота (мужчины)

Войцех Новицки (Польша, первый дивизион) – 79.61 метра Михаил Кохан (Украина, второй дивизион) – 77.03 Томас Мардаль (Норвегия, первый дивизион) – 76.50

Отметим, что эта медаль стала второй для украинских легкоатлетов на Европейских играх-2023. Первую награду получил Владислав Шепелев, который продемонстрировал третий результат в тройном прыжке

Медали Украины в легкой атлетике