Две медали в каратэ: Анжелика Терлюга завоевала золото на Европейских играх

Одесская каратистка смогла взять реванш у Ивета Горановой после поражения ей в финале ЕИ-2019. Никита Филиппов положил бронзу в копилку Украины.

Третьи в истории Европейские игры проходят в этом году в Польше, пишет 24 канал. Организаторы не допустили к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Зато сборная Украины отправила на турнир 263 спортсмена.

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Во второй игровой день нашей команде покорилось три золотых медали. Также в соревнованиях по карате стартовали три наших спортсмена:

Екатерина Кривая (кумите, до 50 килограммов)

Анжелика Терлюга (кумите, до 55 килограммов)

Никита Филиппов (кумите, до 60 килограммов)

Неудачно выступила лишь Екатерина, проигравшая два поединка на старте и не прошедшая в полуфинал. А вот двум последним удалось завоевать медали.

Филиппов преодолел на старте Ронена Гетбарга (Израиль) и Анджело Крещенцо (Италия), а также расписал ничью с Флорианом Даниэлем Хаасом (Германия). Правда, в полуфинале украинец уступил греку Христосу Стефану Ксеносу и удовлетворился бронзой.

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Терлюга берет реванш

А вот Терлюга оправдала звание фаворитки и стала чемпионкой. Расписав ничью с Вероникой Брунори (Италия), одесситки не оставила шансов соперницам из Турции (Туба Якан) и Германии (Гизем Бугур).

В полуфинале Анжелика выбила Дженнифер Уорлинг (Люксембург), а в решающем поединке взяла верх над болгаркой Ивет Горановой. Это вторая медаль Терлюги на Европейских играх. В 2019-м она в финале проиграла как раз Горановой.