Волевая победа украинца: Андрей Заплитный стал чемпионом Европейских игр по каратэ

Сборная Украины пополнила свой медальный багаж еще двумя наградами. Андрей Заплитный и Анита Серегина завоевали "золото" и "серебро" в соревнованиях по карате.

23 июня состоялись последние финалы соревнований по каратэ в рамках ІІІ Европейских игр-2023. Награды сборной Украины принесли Андрей Заплитный и Анита Серегина, пишет 24 Канал.

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Второе "золото" Украины в карате

21-летний каратист из Черновцов соревновался в весовой категории до 75 килограммов. В финальной схватке Заплитному противостоял итальянец Даниэле де Виво, которого он победил на групповой стадии (3:0). Однако золотой финал не оказался прост.

Заплетный одержал победу благодаря дополнительным показателям при равном счете 3:3 и впервые в карьере завоевал "золото" Европейских игр.

Мужчины, до 75 кг: Даниэле де Виво (Италия) – Андрей Заплетный (Украина) 3:3

Еще одну награду завоевала Анита Серегина. 33-летняя спортсменка в финале в равной борьбе уступила действующей чемпионке Европы Рим Хамис из Германии (2:2).

Женщины, до 61 кг: Рим Хамис (Германия) – Анита Серегина (Украина) 2:2

Таким образом, наши каратисты завершили соревнования на Европейских играх с 4 медалями. По одной золотой награде завоевали Анжелика Терлюга и Андрей Заплитный, "серебро" у Аниты Серегиной, а "бронза" у Никиты Филиппова.

. В общей сложности украинские спортсмены завоевали уже 11 медалей на Европейских играх: 5 – золотых, 3 – серебряные, 3 – бронзовые. В медальном зачете сборная Украины занимает второе место за Италией, на счету которой 19 наград.