Второй поход за трофеем: Прометей узнал соперников по группе в Еврокубке
Источник:сайт Прометея
Украинская команда в этом году остановилась в шаге от финала второго по рангу евротурнира. Теперь же подопечные Ронена Гинзбурга намерены превзойти свое достижение.
Украинский баскетбольный клуб Прометей провел сезон 2022-2023. Команда из Слобожанского уверенно выиграла Латвийско-эстонскую лигу, а также дошла до полуфинала Еврокубка.
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В этом сезоне украинцы снова сыграют во втором по рангу евросоревновании. Всего в турнире примут участие 20 команд, разделенных на две группы по десять. Между тем Прометей узнал оппонентов на групповом этапе Еврокубка.
Расписание групп
Подопечные Ронена Гинзбурга попали в группу А, где снова, как и в прошлом сезоне, сыграют против Ховентута, Венеции и Цедевитов. Также в этой группе будет и новичок Еврокубка – литовский Вулвз.
|ГРУППА А
|ГРУППА В
|Прометей (Украина)
|Гран Канария (Испания)
|Хапоэль Тель-Авив (Израиль)
|Ульм (Германия)
|Ховентут (Испания)
|Тюрк Телеком (Турция)
|Цедевита (Словения)
|Арис (Греция)
|Венеция (Италия)
|Лиеткабелис (Литва)
|Гамбург (Германия)
|Клуж (Румыния)
|Бешикташ (Турция)
|Шленск (Польша)
|Париж (Франция)
|Тренто (Италия)
|Вулвз (Литва)
|Бур (Франция)
|Лондон Лайонз (Англия)
|Будучност (Черногория)
Новый формат Еврокубка
На первом этапе команды в группах будут играть друг против друга дома и на выезде (18 матчей). Матчи пройдут с 3 октября 2023 по 7 февраля 2024-го. Победители и вицечемпионы групп выйдут в 1/4 финала.
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Зато команды, которые займут 3-6 места, будут играть в 1/8 финала. При этом первые две стадии плей-офф будут проходить в одноматчевых дуэлях. В полуфинале и финале соперники будут играть до трех побед.
Напомним, что действующим победителем Еврокубка является испанская Гран Канария, одолевшая в прошлом сезоне в финале турецкий Тюрк Телеком. Испанцы получили путевку в Евролигу, но отказались от нее ради экономии расходов.