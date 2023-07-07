Второй поход за трофеем: Прометей узнал соперников по группе в Еврокубке

Украинская команда в этом году остановилась в шаге от финала второго по рангу евротурнира. Теперь же подопечные Ронена Гинзбурга намерены превзойти свое достижение.

Украинский баскетбольный клуб Прометей провел сезон 2022-2023. Команда из Слобожанского уверенно выиграла Латвийско-эстонскую лигу, а также дошла до полуфинала Еврокубка.

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В этом сезоне украинцы снова сыграют во втором по рангу евросоревновании. Всего в турнире примут участие 20 команд, разделенных на две группы по десять. Между тем Прометей узнал оппонентов на групповом этапе Еврокубка.

Расписание групп

Подопечные Ронена Гинзбурга попали в группу А, где снова, как и в прошлом сезоне, сыграют против Ховентута, Венеции и Цедевитов. Также в этой группе будет и новичок Еврокубка – литовский Вулвз.

ГРУППА А ГРУППА В Прометей (Украина) Гран Канария (Испания) Хапоэль Тель-Авив (Израиль) Ульм (Германия) Ховентут (Испания) Тюрк Телеком (Турция) Цедевита (Словения) Арис (Греция) Венеция (Италия) Лиеткабелис (Литва) Гамбург (Германия) Клуж (Румыния) Бешикташ (Турция) Шленск (Польша) Париж (Франция) Тренто (Италия) Вулвз (Литва) Бур (Франция) Лондон Лайонз (Англия) Будучност (Черногория)

Новый формат Еврокубка

На первом этапе команды в группах будут играть друг против друга дома и на выезде (18 матчей). Матчи пройдут с 3 октября 2023 по 7 февраля 2024-го. Победители и вицечемпионы групп выйдут в 1/4 финала.

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Зато команды, которые займут 3-6 места, будут играть в 1/8 финала. При этом первые две стадии плей-офф будут проходить в одноматчевых дуэлях. В полуфинале и финале соперники будут играть до трех побед.

Напомним, что действующим победителем Еврокубка является испанская Гран Канария, одолевшая в прошлом сезоне в финале турецкий Тюрк Телеком. Испанцы получили путевку в Евролигу, но отказались от нее ради экономии расходов.