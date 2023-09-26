Украине будут аплодировать, а на россиян будут кричать, – евродепутат об Олимпийских играх

Уже в 2024 году в Париже пройдут Олимпийские игры. Пока продолжаются дискуссии по поводу того, можно ли допускать к участию в Олимпиаде российских спортсменов. И не все поддерживают это мнение.

Россия была отстранена от международных спортивных соревнований после начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но с течением времени спортивные санкции в отношении России начали ослаблять, некоторые федерации начали допускать к участию в соревнованиях россиян. А Международный олимпийский комитет решил снять с себя ответственность по этому вопросу, переведя его на те же федерации.

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Пока окончательно решение о том, будут ли допущены российские спортсмены к участию в Олимпиаде-2024, нет. Точно известно, что там не будет представлена Россия как страна – ни названия, ни гимна, ни флага. Тоже точно не будет российских команд. Но вопрос об участии отдельных российских спортсменов, даже в нейтральном статусе, до сих пор не решен. А некоторые россияне уже получают олимпийские лицензии.

Именно поэтому Украина могла пропустить Олимпийские игры. Ведь Министерство молодежи и спорта сначала издало приказ, которым запрещало участие украинским спортсменам в турнирах, куда допустили россиян. А это ставило под угрозу возможность дальнейшего отбора на Олимпиаду-2024. Сейчас критерии по бойкоту ослабили.

Евродепутат Михаэль Галер призвал Украину не отказываться от участия в Олимпиаде-2024. Об этом он заявил в интервью сайту 24 Канала.

В следующем году пройдут Олимпийские игры. Мы, конечно, критикуем, что там будут выступать россияне, даже без своего флага, но украинцы не должны отказываться от участия. Украина получит больше аплодисментов и поддержки, заходя на стадион со своим флагом, а россияне не получат ничего. И я думаю, это уже стоит того чтобы туда поехать и показать россиянам, с кем весь мир. Украине будут аплодировать, и она получит всю симпатию, а на россиян будут кричать. Итак, не оставляйте места этим разжигателям войны,

– подчеркнул Михаэль Галер.

Пока в МОК еще не объявили, когда будет принято окончательное решение по возможному участию отдельных россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.