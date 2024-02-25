На грани вылета: Украина обидно проиграла второй подряд матч отбора на Евробаскет

Команда Степановского провалила старт квалификационного матча против Португалии. Украина смогла совершить камбэк, но победу не удержала.

Украина – Португалия 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Сборная Украины по баскетболу продолжает проходить отбор в финальную стадию Евробаскета. В решающем раунде квалификации подопечные Степановского попали в группу со Словенией, Португалией и Израилем, пишет 24 канал.

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Провальный старт

Первую встречу на площадке Словении наша команда без шансов проиграла (73:87). Вторая игра против Португалии была номинально домашней для Украины и прошла она в Риге.

В этой игре "сине-желтые" были фаворитами, но матч с первых минут пошел не по нашему плану. В первых двух четвертях Украина набирала по 16 очков, тогда как соперник – по 20+ баллов.

В конце концов после первой половины встречи португальцы имели преимущество аж в 15 очков. Однако в третьем периоде ребята собрались и почти отыграли все это отставание. К последней четверти подопечные Степановского подошли с -3 баллами.

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Рывок на финише не спас

Финальный период выдался очень напряженным. За две минуты до финиша счет был равный, а за минуту до конца Украина вела в один балл. Впрочем, на последних секундах Траванте Уильямс заработал целых пять очков и вырвал для Португалии победу.

После первых двух игр Украина занимает последнее место в группе с двумя баллами. В свою очередь, португальцы и израильтяне имеют по три очка, а Словения – четыре.

На Евробаскет-2025 выйдут три лучшие команды из группы. Следующие два матча отбора Украина проведет аж в ноябре этого года – дома и на выезде против Израиля.