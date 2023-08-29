В шаге от камбека: женская сборная Украины по волейболу закончила выступления на Евро – видео

На чемпионате Европы по волейболу среди женщин закончились матчи 1/8 финала. Эту стадию закрывал поединок сборных Украины и Чехии.

Чехия (Ж) – Украина (Ж) 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25. 15:12)

Подопечные Ивана Петкова прошли в плей-офф на женском Евро по результатам группового раунда. Его украинские волейболистки закончили с тремя победами, заняв третье место, пропустив вперед Сербию и Польшу, пишет 24 канал.

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До победы не хватило совсем немного

Украина проводила соревнования в статусе победителей Золотой Евролиги. Соперниц по 1/8 финала чемпионата Европы украинки переигрывали дважды в полуфинале триумфальных соревнований. Однако на Евро свой успех повторить не удалось.

Матч Украина – Чехия был последним на стадии 1/8 финала. Так украинки знали потенциальных соперниц в четвертьфинале – ими должны были стать сербки, которые в трех сетах переиграли Швецию. Но взять реванш на турнире за поражение на групповом этапе не получится. Украинки на тай-брейке уступили команде Чехии и прекратили выступления на чемпионате Европы.

Матч начался для "сине-желтых" очень сложно. В первом сете Украина проигрывала Чехии с разницей в семь очков, однако была очень близка к камбеку. Украинские девушки смогли счет 11:18 превратить в 19:20, но финальный рывок не удался. В результате 22:25.

Вторая партия имела схожий сценарий по драматургии. Она была более близка по счету в течение большей своей части, но финал – идентичен. Команда Петкова выигрывала 16:15, после чего отдала 6 очков подряд и пыталась героически отыграться. Ей почти это удалось, ведь счет стал 21:22, но на больше сил не хватило, все те же – 22:25.

Когда уже казалось, что шансов нет, украинки зажгли. В третьем сете после счета 14:14 наши девушки включились по полной и оформили комфортную победу – 25:20, а в следующем просто не заметили соперниц – 25:10.

Так что все решалось на тай-брейке. Украинки его начали лучше и вышли вперед со счетом 3:1, но дальше развить успех не удалось, к сожалению. Чешки совершили невероятный рывок и превратили его в 4:9 для Украины. Имея 5 матчболов, они едва не потеряли преимущество, но чуда не произошло. Финальный счет 12:15, что означает вылет из соревнований для Украины и повторение результата прошлого Евро, где наши девушки тоже остановились на стадии 1/8 финала.

. Лучшим результатом женской сборной Украины по волейболу является "бронза" на Евро-1993. Тогда в матче за медаль украинки обыграли Италию со счетом 3:1.

Следующим турниром, где сыграет сборная Украины, станет мировой квалификационный турнир на Олимпиаду. Он будет проводиться с 16 по 24 сентября в Китае. Украина попала в группу вместе с Сербией, Нидерландами, Китаем, Чехией, Доминиканской Республикой, Канадой и Мексикой. Две лучшие команды квалифицируются на Игры в Париже.

Смотрите обзор матча между женскими сборными Чехии и Украины