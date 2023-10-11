Без легендарных стадионов, но с новыми аренами: где состоятся матчи Евро-2028

В УЕФА определились со странами, которые будут принимать чемпионаты Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Евро-2028 пришлось принимать Англию, Ирландию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. И там уже готовят стадионы к турниру.

Англия в третий раз в своей истории будет принимать матчи чемпионата Европы. Страна была хозяйкой турнира в 1996 году, а на Евро-2020 Лондон был одним из городов, где проходили матчи (включая полуфиналы и финал). Тогда же матчи принимал и Глазго. А вот Ирландия, Уэльс и Северная Ирландия будут впервые принимать матчи чемпионата Европы.

Подробнее Без неожиданностей: определены страны, которые примут Евро-2028 и Евро-2032

Несмотря на то, что стран-хозяев сразу пять, матчи будут проходить на 10 стадионах в девяти городах. И пять городов именно в Англии – Лондон (два стадиона), Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл и Бирмингем. Остальным странам досталось по одному городу-хозяину. В Уэльсе матчи состоятся в Кардиффе, в Шотландии – в Глазго, Ирландию будет представлять Дублин, а Северную Ирландию – Белфаст.

Учитывая, что Англия славится своими футбольными стадионами, многие известные арены не попали в список арен на Евро-2028. Среди них и те, кто принимал матчи Евро-1996. Например, в Манчестере матчи будут проходить не на "Олд Траффорд", а на "Сити оф Манчестер". Все потому, что Манчестер Юнайтед не смог гарантировать, что стадион будет готов к матчам Евро-2028.

В Ливерпуле матчи будут не на "Энфилде", а на строящемся новом стадионе Эвертона. Все из-за того, что "Энфилд" не отвечает требованиям УЕФА относительно размера поля – оно должно быть 105 метров на 68 метров, а на этом стадионе оно меньше на четыре метра. И даже при желании его расширить, сделать это будет крайне сложно из-за близости трибун к полю. Поэтому и сборная Англии не может проводить матчи на этом стадионе (в последний раз там "три львы" сыграли еще в 2006 году).

Уэмбли, Лондон

Вместимость – 90652 зрителей

Это самый большой стадион, который будет принимать матчи Евро-2028. Его построили в 2007 году на месте старого стадиона "Уэмбли". Именно здесь обычно свои матчи проводит сборная Англии. И именно здесь состоялся финал Евро-2020, в котором сборная Англии потерпела поражение от Италии.

Стадион "Уэмбли" принимал финал Евро-2020 / фото Wikipedia

Кроме того, на этом стадионе прошли финалы Лиги чемпионов в 2011 и 2013 годах. И здесь состоится финал Лиги чемпионов в 2024 году.

Миллениум, Кардифф

Вместимость – 73952 зрителей

Этот стадион также известен под названием "Принсипалити стедиум". Но во время Евро-2028 он будет называться "Национальный стадион Уэльса". Ведь УЕФА не разрешает называть стадионы во время своих турниров коммерческими названиями. Поэтому используются "нейтральные названия".

Здесь в 2017 году прошел финал Лиги чемпионов. Власти Уэльса хотят, чтобы именно на этом стадионе состоялся и матч-открытие Евро-2028.



Стадион в Кардиффе является вторым по вместительности на Евро-2028 / фото CFTV Stadiums

Тоттенхэм Хотспур стедиум, Лондон

Вместимость – 62322 зрителей

Лондон на турнире будет представлен сразу двумя стадионами. Хотя этот город вполне мог бы принять и весь турнир, ведь там немало отвечающих требованиям стадионов. Но в список попал стадион, который отрыли только в 2019 году. Это домашний стадион футбольного клуба Тоттенхэм.



"Тоттенхэм стедиум" будет одним из двух в Лондоне, который будет принимать матчи Евро-2028 / фото Arne Müseler

Стоит отметить, что именно на этом стадионе 25 сентября 2021 года Александр Усик победил Энтони Джошуа в первом бою между ними. И отобрал у британца чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в тяжелом весе.

Этихад стедиум, Манчестер

Вместимость – 61000 зрителей

Манчестер не останется без матчей Евро-2028 после исключения из списка "Олд Траффорд". Его заменит "Этихад стедиум". Хотя на время турнира этот стадион будет называться "Сити оф Манчестер" (как и в случае со стадионом в Кардиффе).



"Этихад стедиум" заменил "Олд Траффорд" в списке стадионов на Евро-2028 / фото Arne Müseler

Несмотря на то, что стадион был открыт в 2002 году (первый футбольный матч провели только в 2003 году), перед Евро-2028 он должен пройти определенную реконструкцию.

Эвертон стедиум, Ливерпуль

Вместимость – 52679 зрителей

Один из двух стадионов Евро-2028, которых пока нет. Но сейчас активно ведется его строительство. И футбольный клуб Эвертон планирует переехать на новую арену уже в сезоне 2024/2025. Сам стадион строят на территории дока Бремли-Мур.

Новый стадион Эвертона, строящийся в доке в Ливерпуле / Фото twitter.com/dixiedeansboots

Сент-Джеймс парк, Ньюкасл

Вместимость – 52305 зрителей

Ньюкасл в футбольном плане переживает период ренессанса – местная команда снова начала бороться за высокие места в чемпионате Англии после длительного упадка, и даже вернулась в Лигу чемпионов. А теперь еще город будет принимать матчи Евро-2028.



"Сент-Джеймс парк" не в первый раз будет принимать матчи чемпионата Европы / фото Arne Müseler

Хотя этот стадион, построенный еще в 1892 году, имеет немалую историю. Здесь сыграли три матча группового этапа Евро-1996. Именно здесь сборная Англии в 2004 году сыграла товарищеский матч против Украины. А в 2012 году, когда Лондон принимал Олимпийские игры, на этом стадионе проходили футбольные матчи Олимпиады.

Вилли парк, Бирмингем

Вместимость – 52190 зрителей

Еще один стадион, где проходили матчи Евро-1996 и который должен принять Евро-2028. Правда, перед тем на "Вилла парк" должна состояться реконструкция.



"Вилла парк" должен пройти реконструкцию перед Евро-2028 / фото Wikipedia

Хэмпден парк, Глазго

Вместимость – 52032 зрителей

Достаточно знаковый стадион, официально открытый в 1903 году. С этого времени он принимал немало известных матчей, в том числе здесь четыре раза сыграли финалы Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпіонов. И именно этому стадиону принадлежит рекорд по посещаемости финалов Кубка европейских чемпионов – 18 мая 1960 года Реал здесь победил Айнтрахт со счетом 7:3. За этим с трибун наблюдало более 127 тысяч зрителей.

Но и это не рекорд для этого стадиона. В 1937 году на матч между сборными Шотландии и Англии пришло 149547 зрителей.



"Хэмпден парк" во второй раз будет принимать матчи чемпионата Европы / фото Goalzz

Сейчас стадион столько не вмещает. В 1999 году здесь прошла реконструкция. И сейчас емкость стадиона составляет чуть более 52 тысяч зрителей.

И именно на этом стадионе 29 июня 2021 года сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал.

Авива стедиум, Дублин

Вместимость – 51711 зрителей

Это стадион был построен на месте предыдущего в 2010 году. Но главной командой, которая здесь выступает, совсем не футбольная, ведь это домашняя арена для сборной Ирландии по регби (хотя футбольная сборная тет здесь играет свои матчи).

"Авива стедиум" / фото Newstalk

Как и в случае со стадионами в Кардиффе и Манчестере, во время Евро-2028 этот стадион будет называться "Дублин арена".

Кейсмент парк, Белфаст

Вместимость – примерно 34500 зрителей

"Кейсмент парк" в нынешнем состоянии / фото BBC

Этот стадион формально хоть и существует, но давно закрыт. Фактически – заброшенный. И на его месте планируется построить новый стадион.