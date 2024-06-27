"Тяжело подводить свой народ": игрок сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024

В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу сыграла свой третий матч на чемпионате Европы. Соперником "сине-желтых" была Бельгия.

Матч закончился вничью со счетом 0:0. После этого результата команда Реброва набрала четыре очка в группе, как и все остальные участники квартета E, однако заняла последнее место из-за худшего баланса забитых и пропущенных голов.

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Что сказал Забарный после игры с Бельгией

После вылета из турнира итоги выступления сборной Украины подвел Илья Забарный. Защитник Борнмута заявил, что команда провела качественный поединок против бельгийцев, но решающим стало поражение от Румынии (0:3) в первом туре.

Я опустошен. Так тяжело подводить свой народ. Мы хотели подарить ему положительные эмоции, но сделали недостаточно для этого. Мы сыграли хорошо, но опять же этого было недостаточно. Жаль, что мы вылетели с четырьмя очками, но мы упустили свой шанс в первой игре против Румынии,

– сказал Забарный.

Отметим, что после поединка подобное мнение высказал и Сергей Ребров, который не имел претензий к подопечным за выступление против сборной Бельгии.

. На Евро-2024 Илья Забарный отыграл полностью все 3 матча от стартового и до финального свистка. Всего же в его активе уже 39 поединков в составе национальной сборной.

Напомним, что "сине-желтые" установили личный рекорд, набрав 4 очка на групповом этапе Евро (до этого было 3). Также Украина стала первой сборной, которая вылетела с 4 зачетными пунктами в обновленном формате чемпионата Европы.