Заявки сборных на Евро-2024 сократятся до 23 футболистов: почему в УЕФА приняли изменения

В ноябре определится большинство участников чемпионата Европы 2024, который состоится в Германии. Регламент соревнований претерпел изменения по сравнению с предыдущими турнирами.

В УЕФА утвердили изменения, касающиеся заявок национальных сборных. Теперь каждая команда сможет заявить на турнир только 23 игрока.

Читайте также Украина может оказаться в плей-офф отбора Евро, но это не зависит от нее: полный разбор шансов

В УЕФА вспомнили старое правило

Такое решение связано с уменьшением угрозы пандемии коронавируса, бушующей несколько лет назад. Тогда УЕФА приняло решение увеличить заявку сборных до 26 футболистов. Это позволяло обеспечить замены в команде, когда один из игроков выбывал из-за инфекции.

Правило действовало и на чемпионате мира-2022 в Катаре, проходившем посреди футбольного сезона. Такие мероприятия вместе с увеличением замен с трех до пяти должны были уменьшить нагрузку на футболистов.

Таким образом, на чемпионате Европы-2024 будет действовать старое кадровое правило. Тренеры сборных должны будут выбрать 23 игрока для заявки до 7 июня 2024 года. Именно в этот день истекает последний срок заявки на турнир.