Заявки сборных на Евро-2024 сократятся до 23 футболистов: почему в УЕФА приняли изменения
Источник:Sky
В ноябре определится большинство участников чемпионата Европы 2024, который состоится в Германии. Регламент соревнований претерпел изменения по сравнению с предыдущими турнирами.
В УЕФА утвердили изменения, касающиеся заявок национальных сборных. Теперь каждая команда сможет заявить на турнир только 23 игрока.
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В УЕФА вспомнили старое правило
Такое решение связано с уменьшением угрозы пандемии коронавируса, бушующей несколько лет назад. Тогда УЕФА приняло решение увеличить заявку сборных до 26 футболистов. Это позволяло обеспечить замены в команде, когда один из игроков выбывал из-за инфекции.
Правило действовало и на чемпионате мира-2022 в Катаре, проходившем посреди футбольного сезона. Такие мероприятия вместе с увеличением замен с трех до пяти должны были уменьшить нагрузку на футболистов.
Таким образом, на чемпионате Европы-2024 будет действовать старое кадровое правило. Тренеры сборных должны будут выбрать 23 игрока для заявки до 7 июня 2024 года. Именно в этот день истекает последний срок заявки на турнир.
- Напомним, что 21 ноября завершатся матчи квалификации на Евро-2024. Отбор определит 20 команд-участниц чемпионата. Германия получила прямую путевку на ЧЕ в статусе страны-хозяина. Еще три участника определятся в матчах плей-офф, которые пройдут в марте.
- Сборная Украины тоже претендует на участие в Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва 20 ноября сыграют решающий матч против Италии. В этом поединке решится судьба второй прямой путевки на чемпионат группы С.