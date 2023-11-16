В УЄФА затвердили зміни, які стосуються заявок національних збірних. Відтепер кожна команда зможе заявити на турнір лише 23 гравці.

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В УЄФА згадали старе правило

Таке рішення пов'язане зі зменшенням загрози пандемії коронавірусу, яка вирувала кілька років тому. Тоді УЄФА прийняв рішення збільшити заявку збірних до 26 футболістів. Це дозволяло забезпечити заміни в команді, коли один з гравців вибував через інфекцію.

Правило діяло і на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, який проходив посеред футбольного сезону. Такі заходи разом зі збільшенням замін з трьох до п'яти мали зменшити навантаження на футболістів.

Таким чином, на чемпіонаті Європи-2024 діятиме старе кадрове правило. Тренери збірних повинні будуть обрати 23 гравці для заявки до 7 червня 2024 року. Саме в цей день спливає останній термін заявки на турнір.