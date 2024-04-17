С кем сыграет юношеская сборная Украины U-19: результат жеребьевки Евро-2024

В среду, 17 апреля, в Белфасте состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024 (U-19). В число восьми участников попала сборная Украины.

Подопечные Дмитрия Михайленко на одном дыхании провели элит-раунд отбора Евро-2024. “Сине-желтые” одержали три победы с общим счетом 8:0, пишет 24 Канал.

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Соперники сборной Украины на Евро-2024 (U-19)

Сборная Украины заняла первое место в группе и завоевала путевку в финальный турнир. Наша команда стала одним из восьми участников Евро-2024.

17 апреля в Белфасте (Северная Ирландия) состоялась церемония жеребьевки. Участники турнира были распределены на две группы. Хозяева турнира заранее получили место на стартовой позиции А1. Остальные команды были распределены путем жеребьевки.

Результат жеребьевки Евро-2024

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания

"Сине-желтые" вместе с хозяевами турнира Северной Ирландией сыграют матч-открытие (15 июля). Также соперником Украины станет действующий чемпион Европы сборная Италии.

Напомним, что из каждого квартета в полуфинал выходят по две сборные. 28 июля на арене "Виндзор Парк" в Белфасте состоится финальный матч, который определит чемпиона Европы среди юношеских сборных в возрасте до 19 лет.

Поединок за третье место не предусмотрен регламентом. А вот матч за пятое место, которое позволит квалифицироваться на чемпионат мира, состоится 25 июля.