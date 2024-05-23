Украина U-17 – Чехия U-17 1:3
Голы: Дигтярь (90+5, с пенальти) – Мудры (12, с пенальти), Пенкса (61, 88).
Свой первый матч на Евро-2024 юношеская сборная Украины проиграла Сербии со счетом 0:1. В поединке против Чехии наши ребята должны были побеждать, пишет 24 Канал.
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Неудачное выступление "сине-желтых"
Уже в дебюте встречи "сине-желтые" пропустили гол. Мяч попал в руку защитника сборной Украины Дегтяря и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Мудри с отметки открыл счет в матче.
В первом тайме чехи владели инициативой. Только благодаря голкиперу украинцев Макаренко счет на табло не изменился.
Однако во второй половине игре вратарь Днепра-1 был бессилен помочь команде после ударов Пенкса, который оформил дубль.
На 5-й компенсированной минуте подопечные Юрия Мороза забили гол престижа. Дигтярь реализовал пенальти заработанный Стрельчуком.
Видеообзор матча Украина U-17 – Чехия U-17
К сожалению, второе подряд поражение "сине-желтых" практически лишило их шансов выйти из группы. Если в поединке второго тура Кипр не обыграет Сербию, то Украина досрочно вылетит из турнира.
В таком случае матч третьего тура против Кипра, который состоится 26 мая, превратится в формальность.