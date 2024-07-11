Англия или Испания: суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

В среду, 10 июля, определились финалисты чемпионата Европы по футболу. Соревноваться за трофей будут сборные Англии и Испании.

После завершения стадии полуфинала искусственный интеллект оценил шансы претендентов на победу в турнире. Оба они были среди главных фаворитов на протяжении всего Евро-2024.

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Кто является фаворитом Евро-2024

Со старта соревнования до окончания раунда четвертьфинала суперкомпьютер высчитывал сборной Англии самый высокий процент на триумф. Однако команда Саутгейта выступала неубедительно и перед полуфиналом опустилась на третью строчку, а главным фаворитом стала "Фурия Роха".

В итоге, обе эти команды вышли в финал. Поэтому было интересно, кому искусственный интеллект спрогнозирует победу.

Суперкомпьютер вычислил преимущество сборной Испании. Он оценил шансы испанцев в 60.38% против 39.62% для "трех львов".



ИИ оценил шансы финалистов на победу на Евро-2024 / Скриншот с Opta Analyst

. На предыдущем чемпионате Европы сборная Англии стала вице-чемпионом турнира, Испания же уступила в полуфинале Италии, которая в конце концов завоевала "золото".

Напомним, что финал Евро-2024 состоится 14 июля и начнется в 22:00.