Після завершення стадії півфіналу штучний інтелект оцінив шанси претендентів на перемогу в турнірі. Обидва вони були серед головних фаворитів протягом усього Євро-2024.
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Хто є фаворитом Євро-2024
Зі старту змагання до закінчення раунду чвертьфіналу суперкомп'ютер вираховував збірній Англії найвищий відсоток на тріумф. Проте команда Саутгейта виступала непереконливо та перед півфіналом опустилася на третю сходинку, а головним фаворитом стала "Фурія Роха".
У підсумку, обидві ці команди вийшли у фінал. Тож було цікаво, кому штучний інтелект спрогнозує перемогу.
Суперкомп'ютер вирахував перевагу збірній Іспанії. Він оцінив шанси іспанців у 60.38% проти 39.62% для "трьох левів".
ШІ оцінив шанси фіналістів на перемогу на Євро-2024 / Скриншот з Opta Analyst
Нагадаємо, що фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00.