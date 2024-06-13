"Мы способны на все": звезда сборной Украины поделился высокими ожиданиями от Евро-2024

Команда Сергея Реброва закончила тренировочный сбор перед чемпионатом Европы. "Сине-желтые" уже прибыли в Германию, где с 14 июня по 14 июля будет проходить турнир.

Накануне сборная Украины провела открытую тренировку для болельщиков. На стадионе была невероятная атмосфера, где национальная команда зарядилась позитивом от огромного количества украинцев, которые прибыли на это мероприятие.

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Амбициозные цели на турнир

По завершению тренировочной сессии своими ожиданиями от Евро-2024 поделился Георгий Судаков. Прежде всего он поблагодарил болельщиков за такое внимание к команде и рассказал, какие цели перед собой ставят игроки сборной Украины.

Настроение положительное. Мы подготовились на 100 процентов, команда готова. До какой стадии можем дойти? Зинченко говорит, что нужно до полуфинала выходить. Все возможно. Мы верим в себя. Думаю, с такой поддержкой и с такой командой, которую сейчас имеем, мы способны на все,

– сказал Судаков.

Отметим, что на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E. Ее соперниками станут – Румыния, Словакия и Бельгия.

. Стартовый поединок с участием "сине-желтых" состоится 17 июня. В 16:00 команда Сергея Реброва будет противостоять Румынии.

Напомним, что ранее о возможности выхода в полуфинал также говорили Мирча Луческу и Руслан Костышин.