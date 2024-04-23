Украинские арбитры будут работать на Евро-2024: кто попал в число избранных
Источник:УЕФА
УЕФА опубликовала перечень арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы 2024. В список попали два украинских арбитра.
Все меньше времени остается до начала Евро-2024, который состоится на стадионах Германии. Участником континентального первенства будет национальная сборная Украины.
Читайте также Болельщики не смогут оторваться от экранов: где смотреть Евро-2024 в Украине
Два украинских арбитра будут работать на ЧЕ-2024
Между тем стали известны фамилии арбитров, которые будут работать на чемпионате Европы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте УЕФА.
В целом матчи турнира будут обслуживать 19 главных судей вместе со своими ассистентами. Приятно, что в список попали двое украинцев: Николай Балакин и Александр Беркут.
Они начнут Евро-2024 как резервные арбитры. На матчах украинцы будут претендовать на роль четвертого судьи или резервного помощника рефери.
Список главных арбитров на матчи Евро-2024
- Англия: Майкл Оливер, Энтони Тейлор
- Германия: Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер
- Италия: Марко Гуида, Даниэле Орсато
- Франция: Франсуа Летесье, Клеман Тюрпен
- Португалия: Артур Диаш
- Румыния: Иштван Ковач
- Словакия: Иван Кружляк
- Словения: Славко Винчич
- Нидерланды: Данни Маккели
- Польша: Шимон Марчиняк
- Турция: Халил Мелер
- Швеция: Гленн Нюберг
- Испания: Хесус Хиль Мансано
- Швейцария: Сандро Шерер
- Аргентина: Факундо Тельо
Интересно, что на ЧЕ-2024 будет работать бригада арбитров из Аргентины. Их появление на европейском первенстве связано с ранее подписанным соглашением о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ.