Не от меня все зависит, – Миколенко рассказал, сможет ли принять участие в матче против Бельгии

Сборная Украины по футболу 21 июня на чемпионате Европы встречалась со Словакией. Команда Сергея Реброва одержала волевую победу со счетом 2:1.

Этот матч стал уже вторым для "сине-желтых" на Евро-2024. Однако до сих пор на полях Германии не сыграл Виталий Миколенко.

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Миколенко настроен позитивно

После победы над словаками защитник сборной Украины, который травмировался в товарищеском поединке против Молдовы, рассказал, сможет ли помочь команде в последней игре группового этапа континентального первенства против Бельгии.

Миколенко признался, что чувствует себя уже намного лучше и был готов сыграть даже против Словакии. Он не вышел на поле из-за решения Сергея Реброва, но уже готовился к игре в общей группе.

Уже сегодня, можно сказать, готовился в обойме – это самое главное для меня. У нас есть четыре дня на подготовку к следующему матчу. Думаю, что все будет хорошо и я буду готов. Увидите ли вы меня в матче против Бельгии? Вы могли бы увидеть меня и против Словакии, но меня не выпустили. Поэтому как тренерский штаб решит, так и будет. Посмотрим. Не от меня все зависит,

– рассказал Миколенко.

Напомним, что первые два матча в составе сборной Украины на позиции левого защитника провел Александр Зинченко. Несмотря на то, что Словакия забила гол из-под него, он был признан лучшим игроком поединка по версии статистического портала WhoScored.

. Всего за сборную Украины Виталий Миколенко провел 41 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Он дебютировал за "сине-желтых" в 2018 году.

Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Игра начнется в 19:00.