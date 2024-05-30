Старт подготовки к Евро-2024: Мудрик на месте, а Миколенко занимается индивидуально

30 мая 2024, 21:12
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УАФ

Футболисты сборной Украины начали тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку.

30 мая стартовал подготовительный этап "сине-желтых" к Евро-2024. Большая часть сборников уже прибыла в лагерь команды, который находится в немецком Нюрнберге.

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Первая тренировка "сине-желтых" в Германии

После обеда футболисты сборной Украины провели первую тренировку на стадионе местного любительского клуба Эльтерсдорф. Вместе со всеми тренировался вингер Челси Михаил Мудрик, который пропустил последний тур АПЛ из-за сотрясения мозга.

А вот украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко занимается по индивидуальной программе. Его возвращение в основную группу планируется 4 июня. Украинский легионер "ирисок" не играл в последних четырех матчах в АПЛ.

Видео первой тренировки сборной Украины

Планы на подготовку к ЧЕ-2024

  • Напомним, что 3 июня в Нюрнберге сборная Украины сыграет первый товарищеский матч против Германии.
  • Следующий спарринг "сине-желтые" проведут 7 июня в Варшаве против Польши.
  • Завершающей игрой на подготовительном сборе будет встреча с командой Молдовы. Поединок в Кишиневе запланирован на 11 июня.
  • На Евро-2024 команда Сергея Реброва сыграет в группе Е с командами Румынии, Бельгии и Словакии.
Автор: Сергій Шаховець