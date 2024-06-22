Первое очко для Сакартвело на крупных турнирах: Грузия сыграла вничью в матче против Чехии

В субботу, 22 июня, начался девятый игровой день чемпионата Европы по футболу. Первыми на поля Германии вышли сборные Грузии и Чехии.

Грузия – Чехия 1:1

Голы: Микаутадзе, 45+4 (пен.) – Шик, 59

Обе команды уступили в первом туре, поэтому были очень серьезно настроены на получение первых очков. Грузины в ярком поединке потерпели поражение от Турции со счетом 1:3, а чехи проиграли фавориту группы Португалии (1:2), хотя первыми забили, пишет 24 Канал.

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Как прошел матч

Сборные Грузии и Чехии очень активно начали поединок. Команда Вилли Саньоля агрессивно побежала вперед со стартовых секунд, однако ничего не создала у ворот соперника, а уже потом Чехия имела фантастические возможности забить.

Гиорги Мамардашвили трижды спас свою команду на третьей минуте встречи. После этого подопечные Ивана Гашека имели тотальное преимущество и смогли его реализовать на 23-й минуте.

Адам Гложек забил после розыгрыша аута, однако за мгновение до этого сыграл рукой. Рефери после просмотра VAR отменил взятие ворот.

После этого грузины немного смогли отвести угрозу от своих ворот. Свой первый удар они нанесли лишь на 34-й минуте. Отар Какабадзе пробил издали, однако его попытку заблокировал защитник.

А в конце тайма Сакартвело шокировали Чехию. Они создали великолепный момент с навеса со штрафного, но Станек спас.

Однако радость чехов была преждевременной. Арбитр назначил пенальти после просмотра VAR, который уже в компенсированное время реализовал Жорж Микаутадзе, отправив мяч под правую стойку ворот.

Смотрите видео с голом Микаутадзе

После первого тайма Чехия имела преимущество по ударам 14:3, однако ушла на перерыв уступая в счете.

С начала второй 45-минутки команда Ивана Гашека продолжила атаковать и на 59-й минуте таки смогла сравнять счет. Патрик Шик подхватил мяч в штрафной площадке и отправил его в левый угол от каркаса ворот.

Как Чехия сравняла счет: смотрите видео

Уже через 10 минут для автора гола в составе Чехии матч закончился, он покинул поле из-за повреждения.

До конца встречи сборная Чехия осуществляла бешеное давление на грузин, но те держались и в конце матча имели фантастический шанс вырвать победу. Сакартвело выбежали втроем на одного защитника в контратаке, но Саба Лобжанидзе направил мяч над перекладиной. Это была последняя секунда игры.

Смотрите видеообзор матча Грузия – Чехия

. Сборная Грузии добыла первое очко в истории на крупных турнирах!

Отметим, что в последнем туре Грузия сыграет с Португалией, а Чехия с Турцией. Оба матча состоятся 26 июня в 22:00.