Предшествовать поединку будет церемония открытия Евро-2024 по футболу. Сама встреча начнется в 22:00 (по Киеву) на стадионе "Альянц Арене" в Мюнхене.

Стоит увидеть Германия – Шотландия: где смотреть матч-открытие Евро-2024 по футболу

Бригада арбитров дебютного матча Евро-2024

Дебютный матч чемпионата Европы-2024 в Германии рассудит французская бригада арбитров во главе с 42-летним Клеманом Тюрпеном.

На боковых линиях поля ему будут помогать Николя Дано и Бенжамен Паже. Резервным арбитром будет Франсуа Летексье, а за системой VAR будет сидеть Жером Брисар.

В текущем сезоне-2023/2024 Тюрпен уже поработал на 31-м матче. В которых французский судья показал 106 желтых карточек (2 – повторные), а также 5 удалений. Француз в 31 поединке назначил 9 пенальти.

Именно Клеман Тюрпен судил финал между Украиной и Исландией в отборе плей-офф Евро-2024, в котором команда Сергея Реброва одержала победу со счетом 2:1 и вышла в финальную часть турнира.

История встреч Тюрпена с Германией и Шотландией