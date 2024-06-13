Передуватиме поєдинку буде церемонія відкриття Євро-2024 з футболу. Сама зустріч розпочнеться о 22:00 (за Києвом) на стадіоні "Альянц Арені" у Мюнхені.

Варто побачити Німеччина – Шотландія: де дивитись матч-відкриття Євро-2024 з футболу

Бригада арбітрів дебютного матчу Євро-2024

Дебютний матч чемпіонату Європи-2024 у Німеччині розсудить французька бригада арбітрів на чолі із 42-річним Клеманом Тюрпеном.

На бокових лініях поля йому допомагатимуть Ніколя Дано та Бенжамен Паже. Резервним арбітром буде Франсуа Летексьє, а за системою VAR сидітиме Жером Брісар.

У поточному сезоні-2023/2024 Тюрпен вже попрацював на 31-му матчі. У яких французький суддя показав 106 жовтих карток (2 – повторні), а також 5 вилучень. Француз у 31 поєдинку призначив 9 пенальті.

Саме Клеман Тюрпен судив фінал між Україною та Ісландією у відборі плей-оф Євро-2024, у якому команда Сергія Реброва здобула перемогу з рахунком 2:1 та вийшла у фінальну частину турніру.

Історія зустрічей Тюрпена із Німеччиною та Шотландією