До Евро-2024 один шаг: с кем сыграет Украина в финале отбора, когда матч и где смотреть

Команда Сергея Реброва сотворила сумасшедший камбэк во встрече с боснийцами. Теперь лишь одна победа отделяет Украину от путевки на чемпионат Европы-2024.

Сборная Украины отыграла полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва была близка к вылету из-за автогола Матвиенко внутри второго тайма, пишет 24 канал.

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Скандинавский оппонент

Однако голы Яремчука и Довбика под занавес игры вывели нашу команду в финал стыковых встреч. Там "сине-желтые" сойдутся с Исландией в борьбе за путевку на Евро-2024.

Скандинавская сборная была аутсайдером в матче против Израиля, который не мог проводить матч дома, поэтому выбрал для этого Будапешт. "Звезды Давида" первыми забили благодаря точному удару Захави с пенальти.

Однако после этого на первый план вышел лидер Дженоа Гудмундссон. Партнер Малиновского сравнял счет крутым выстрелом со штрафного, а Траустасон точным ударом слета позволил Исландии уйти на перерыв лидером матча.

Израиль мог вернуться в игру во втором тайме. Однако сначала Ревиво заработал удаление, а чуть позже Захави ошибся с пенальти. Это позволило Гудмундссону добить номинальных хозяев под занавес матча, забив еще дважды.

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Когда и где состоится матч за выход на Евро-2024

Таким образом хет-трик Альберта вывел Исландию на Украину в финале плей-офф. Игра за путевку на Евро-2024 состоится во вторник, 26 марта, во Вроцлаве. Именно там Украина будет принимать соперника из-за невозможности сделать это дома из-за войны.

Матч будет показан в прямой трансляции на региональных каналах Суспільного, а также на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары Украина – Исландия попадет на Евро в группу Е, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии.

Видеообзор матча Израиль – Исландия