В среду, 26 июня, состоялись последние матчи группового этапа на Евро-2024. В одном из них встретились Турция и Чехия.

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В фан-зоне неизвестный ранил нескольких болельщиков

Во время просмотра матча Турция – Чехия, мужчина с ножом напал на фанатов в фан-зоне.

В результате драки три человека были ранены, из них – двух госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция перекрыла место инцидента и задержала 25-летнего нападавшего. Его личность и мотивы поступка не разглашают.

Напомним. На время Евро-2024 Германия ввела усиленные меры безопасности на границах и внутри страны.

Отметим, что инцидент случился также на матче Грузия – Португалия, где едва не травмировали Криштиану Роналду. Футболист в перерыв шел в подтрибунное помещение как с трибуны на него прыгнул болельщик. Стюарды, к счастью, вовремя среагировали.