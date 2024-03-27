Один из важнейших в моей карьере, – Мудрик оценил свой гол и выход Украины на Евро-2024

Во вторник, 26 марта, определились последние участники чемпионата Европы-2024 по футболу. За одну из трех путевок через раунд плей-офф боролись между собой сборные Украины и Исландии.

Подопечные Сергея Реброва одержали волевую победу со счетом 2:1. Решающий гол в конце встречи забил вингер Челси Михаил Мудрик.

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Сверхважный успех для страны

Автор победного забитого мяча после игры был признан "Львом матча". Во время получения награды он поделился своими эмоциями от поединка и отметил важность этого результата для себя и всей Украины.

Эмоции непревзойденные, очень рад за всех наших болельщиков. Спасибо за ваш выбор, будем стараться и в дальнейшем радовать вас нашей игрой и результатами. Как в раздевалке, так и на поле была очень хорошая атмосфера. Я считаю, что это во многом поспособствовало нашей победе. Мой гол? По состоянию на сейчас – один из важнейших в моей карьере,

– сказал Мудрик.

Отметим, что благодаря победе над Исландией "сине-желтые" в четвертый раз подряд сыграют на континентальном первенстве. Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

. Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии и продлится с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом континента является Италия.