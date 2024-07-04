Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду еще не забивали с игры на чемпионате Европы-2024. Однако это не единственная общая черта между лидерами сборных Франции и Португалии.

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Мбаппе сыграет против Роналду

Форвард "Ле Бле" расхвалил Криштиану Роналду, назвав его легендой. Мбаппе имеет дружеские отношения с португальцем. Однако это не должно сказаться на результате поединка.

"Все знают, с каким уважением я отношусь к нему. Он все еще легенда, и мы поддерживаем связь, но я надеюсь, что завтра мы сможем победить.

Он уникальный игрок. Его резюме говорит само за себя", – рассказал Мбаппе.

Мбаппе пошел по пути Роналду

В июне 2024 года Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала. В этом клубе с 2009 до 2018 года играл Криштиану Роналду. Португалец завоевал со "сливочными" кучу трофеев и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Впрочем, Мбаппе надеется написать свою историю в Мадриде, которая станет не менее яркой.

Напомним, что поединок Португалия – Франция состоится 5 июля. Матч в Гамбурге начнется в 22:00 по киевскому времени.