Кіліан Мбаппе та Кріштіану Роналду ще не забивали з гри на чемпіонаті Європи-2024. Проте це не єдина спільна риса між лідерами збірних Франції та Португалії.

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Мбаппе зіграє проти Роналду

Форвард "Ле Бльо" розхвалив Кріштіану Роналду, назвавши його легендою. Мбаппе має дружні стосунки з португальцем. Однак це не повинно позначитися на результаті поєдинку.

"Всі знають, з якою повагою я ставлюся до нього. Він все ще легенда, і ми підтримуємо зв'язок, але я сподіваюся, що завтра ми зможемо перемогти.

Він унікальний гравець. Його резюме говорить саме за себе", – розповів Мбаппе.

Мбаппе пішов шляхом Роналду

У червні 2024 року Кіліан Мбаппе став гравцем мадридського Реала. У цьому клубі з 2009 до 2018 року грав Кріштіану Роналду. Португалець здобув з "вершковими" купу трофеїв та став найкращим бомбардиром в історії клубу.

Втім, Мбаппе сподівається написати свою історію в Мадриді, яка стане не менш яскравою.

Нагадаємо, що поєдинок Португалія – Франція відбудеться 5 липня. Матч у Гамбурзі розпочнеться о 22:00 за київським часом.