Турнир провален, – Мбаппе критически оценил свое выступление на Евро-2024

Во вторник, 9 июля, состоялся первый полуфинальный матч на чемпионате Европы по футболу. В нем встречались сборные Испании и Франции.

"Фурия Роха" одержала волевую победу со счетом 2:1. Все голы были забиты в первые 25 минут поединка, после чего счет уже не менялся.

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Мбаппе разочарован своим выступлением

Вылет своей команды прокомментировал капитан "Ле Бле" Килиан Мбаппе. Он не стал искать оправданий лично себе и заявил. что провалил турнир,

"Для меня турнир провален. Я хотел стать чемпионом Евро, но этого не произошло. Это футбол. Нужно двигаться дальше. Год был длинным, я поеду в отпуск, чтобы отдохнуть, это пойдет мне на пользу.

Проблемы физические или психологические? Нет, это все не оно. Не нужно усложнять футбол. Ты либо хорошо играешь, либо нет. Я не играл хорошо, и мы едем домой, все просто. Мне нужно хорошо отдохнуть. После этого я начну новую жизнь", – сказал Мбаппе.

. На Евро-2024 "десятка" сборной Франции забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Он не был причастен лишь к одному забитому мячу своей команды на турнире.

Напомним, что в нынешнее межсезонье французский форвард перешел из ПСЖ в Реал. Его официальная презентация в качестве игрока "сливочных" состоится 16 июля.