Двигатель Испании и Манчестер Сити: УЕФА объявил имя лучшего игрока Евро-2024

Испанские футболисты разобрали все индивидуальные награды по итогу чемпионата Европы. Приз лучшему футболисту соревнования отправился опорному полузащитнику "фурии рохи".

На Евро-2024 состоялся финальный матч. В берлинском финале триумфатором стала сборная Испании, которая вырвала победу у Англии (2:1), пишет 24 Канал.

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Испанское доминирование

По итогам турнира УЕФА раздал несколько индивидуальных наград. Лучшим игроком Евро-2024 был назван хавбек сборной Испании Родри.



Родри признан лучшим игроком Евро-2024 / фото из соцсети Х УЕФА

28-летний полузащитник Манчестер Сити принял участие в пяти из шести матчей, забил один гол и заработал три желтые карточки. Ранее испанец в этом сезоне выиграл АПЛ с манкунианцами.

Лучшим молодым игроком Евро-2024 стал партнер Родри по сборной Ламин Ямал. На счету 17-летнего вундеркинда Барселоны один гол и четыре результативные передачи.



Ламин Ямал – лучший молодой игрок Евро / фото из соцсети Х УЕФА

Это сделало Ямала вместе с Дани Ольмо лучшим на чемпионате по системе "гол+пас". У обоих по 5 очков. К тому же, Ламин стал самым молодым автором гола в истории Евро.

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Рекорд "фурии рохи"

К слову, еще один испанец получил индивидуальную награду. Лучшим футболистом финала Евро-2024 был признан Нико Уильямс, которому удалось открыть счет во встрече. Всего на счету игрока Атлетика два гола и один ассист на турнире.

Отметим, что для Испании это уже четвертый трофей на чемпионатах Европы. Ранее "фурия роха" торжествовала в 1964, 2008 и 2012 годах. Теперь Испания является наиболее успешной сборной в истории Евро.