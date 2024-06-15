Крайний матч воскресенья: где смотреть поединок Сербия – Англия

В воскресенье, 16 июня, состоится третий игровой день чемпионата Европы по футболу. На немецких стадионах будет сыграно три матча, где в конце дня встретятся Сербия и Англия.

История встреч национальных команд Сербии и Англии ограничена небольшим количеством матчей. Сборные встречались лишь один раз в 2003 году, пишет 24 канал.

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Кто покажет матч Сербия – Англия

Накануне футбольного чемпионата сборная Сербии успела отличиться тотальным зашкваром. Команда решила провести товарищеский матч с Россией, где проиграла с разгромным счетом. Однако позже Сербия продемонстрировала высокий уровень игры в поединке против Швеции (3:0).

На нынешнем Евро англичане выступают в статусе действующих финалистов чемпионата Европы. В 2021 году в борьбе за трофей Англия проиграла Италии в серии послематчевых пенальти. На футбольный турнир тренер Англии решил довериться более молодым игрокам. В заявке не нашлось места Маркусу Рашфорду, Джордану Хендерсону и Бену Чилуэллу.

Матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет опубликован результат матча с опасными моментами и голами встречи.

Отметим, что также часть поединков Евро-2024 по футболу будет транслировать Суспильне. Впрочем, матч Сербия – Англия не попал в список матчей, который будет доступен на региональных каналах.

Второй матч Группы "С" начнется 16 июня в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Сербия не участвовала в прошлом Евро, поскольку завалила квалификационный этап.