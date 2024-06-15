Історія зустрічей національних команд Сербії та Англії обмежена невеликою кількістю матчів. Збірні зустрічалися лише один раз у 2003 році, пише 24 канал.

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Хто покаже матч Сербія – Англія

Напередодні футбольного чемпіонату збірна Сербії встигла відзначитись тотальним зашкваром. Команда вирішила провести товариський матч з Росією, де програла з розгромним рахунком. Однак пізніше Сербія продемонструвала високий рівень гри у поєдинку проти Швеції (3:0).

На цьогорічному Євро англійці виступають у статусі чинних фіналістів чемпіонату Європи. У 2021 році у боротьбі за трофей Англія програла Італії у серії післяматчевих пенальті. На футбольний турнір тренер Англії вирішив довіритись більш молодим гравцям. У заявці не знайшлося місця Маркусу Рашфорду, Джордану Хендерсону та Бену Чілуеллу.

Матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.

Зазначимо, що також частину поєдинків Євро-2024 з футболу транслюватиме Суспільне. Утім, матч Сербія – Англія не потрапив до списку матчів, який буде доступний на регіональних каналах.

Зверніть увагу! Другий матч Групи "С" розпочнеться 16 червня о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що Сербія не брала участі у минулому Євро, оскільки завалила кваліфікаційний етап.