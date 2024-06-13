Украинский чемпионат в десятке: какая лига делегировала больше всего игроков на Евро-2024

В пятницу, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы-2024. На континентальном турнире сыграют лучшие игроки из топ-лиг мира.

В чемпионате Европы-2024 примут участие 24 сборные, которые внесли в заявку по 26 футболистов. 24 Канал подсчитал, какая из лиг делегировала больше всего футболистов на континентальное первенство.

Читайте также Визитка Евро-2024 по футболу: все, что нужно знать о турнире в Германии

Рейтинг чемпионатов по представительству на Евро-2024

Английская Премьер-лига по праву считается сильнейшим клубным чемпионатом мира. В нем собраны лучшие футболисты со всего мира. Поэтому неудивительно, что из АПЛ на Евро-2024 отправилось 96 футболистов. На второй позиции представительства итальянская Серия А – 91 игрок.

В топ-5 попали немецкая Бундеслига (77 игроков), испанская Ла Лига (57 игроков) и французская Лига 1 (28 игроков).

Украинская Премьер-Лига делит девятую строчку рейтинга с нидерландской Эредивизией и австрийской Бундеслигой. Эти три европейские лиги делегировали по 15 игроков.

Топ-20 лиг по представительству игроков на Евро-2024 / фото The Athletic

Что касается клубов, то больше всего футболистов отправилось на ЧЕ из Манчестер Сити и Интера – по 13. Из украинских клубов пальму первенства держит донецкий Шахтер. Сразу семь "горняков" заявлены для участия в чемпионате Европы-2024.

Напомним, что сборная Украины начнет свое выступление на Евро-2024 17 июня. Первым соперником подопечных Сергея Реброва будет Румыния. Поединок в Мюнхене начнется в 16:00.