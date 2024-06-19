"Это было на высоких тонах": что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения румынам

В понедельник, 17 июня, сборная Украины начала свой путь на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва была Румыния.

"Сине-желтые" потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Оно стало антирекордным во времена Сергея Реброва во главе национальной команды.

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Серьезный разговор

За это выступление футболисты и тренерский штаб получили огромный шквал критики. Руслан Малиновский рассказал о реакции самой команды на болезненное фиаско.

Он отметил, что состоялся серьезный разговор в раздевалке, во время которого игроки вели себя очень эмоционально.

"Это было на высоких тонах – 100 процентов. То, о чем мы говорили в раздевалке после матча, осталось там. Самое главное – то, что мы сказали в раздевалке, что надо над этим подумать и сделать правильные выводы.

Считаю, что у нас есть очень опытные игроки, которые могут помочь младшим. Кто-то, как Андрей Ярмоленко, четвертое Евро играет. От капитана и ребят, которые являются более опытными, мы услышали много "добрых" слов", – сказал Малиновский.

Полная пресс-конференция Малиновского и Бражка: смотрите видео

. В другом матче группы E Словакия сенсационно переиграла Бельгию со счетом 1:0, поэтому сейчас именно "сине-желтые" занимают последнее место в квартете.

Напомним, что второй поединок на Евро-2024 сборная Украины сыграет против словаков 21 июня в 16:00, а Румыния и Бельгия будут определять сильнейшего 22 июня в 22:00.