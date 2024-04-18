Болельщики не смогут оторваться от экранов: где смотреть Евро-2024 в Украине
Источник:Суспільне Мовлення
Уже 14 июня стартует футбольный праздник под названием чемпионат Европы-2024. Поединки состоятся на стадионах в десяти городах Германии.
Сборная Украины по футболу пробилась в финальную часть Евро-2024 через плей-офф, где переиграла Боснию и Герцеговину и Исландию. Поэтому болельщики увидят как минимум три поединка команды Сергея Реброва.
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Где в Украине смотреть матчи Евро-2024
В Украине поединки чемпионата Европы-2024 будут транслировать на медиасервисе MEGOGO и Суспільне Мовлення.К слову. Евро-2024 в Германии продлится до 14 июля.
Суспільне Мовлення станет партнером медиасервиса MEGOGO, который является официальным вещателем УЕФА ЕВРО-2024 в Украине. MEGOGO покажет все матчи финальной части чемпионата Европы.
Местные телеканалы Суспільного покажут 13 поединков группового этапа. Все матчи сборной Украины тоже будут показаны в прямом эфире. Также трансляции встреч можно будет слушать на Радіо Промінь.
Напомним, что "сине-желтые" попали в группу "Е", где сыграют против Румынии, Словакии и Бельгии. Последняя, к слову, является фавориткой квартета по мнению букмекеров.
Какие матчи группового этапа будет транслировать Суспільне
- 14.06, 22:00 Германия – Шотландия;
- 15.06, 16:00 Венгрия – Швейцария;
- 16.06, 19:00 Словения – Дания;
- 17.06, 16:00 Румыния – Украина;
- 18.06, 19:00 Турция – Грузия;
- 19.06, 16:00 Хорватия – Албания;
- 20.06, 16:00 Словения – Сербия;
- 21.06, 16:00 Словакия – Украина;
- 22.06, 16:00 Грузия – Чехия;
- 23.06, 22:00 Шотландия – Венгрия;
- 24.06, 22:00 Албания – Испания;
- 25.06, 19:00 Нидерланды – Австрия;
- 26.06, 19:00 Украина – Бельгия.