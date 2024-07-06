Во время трансляции четвертьфинального матча Евро-2024 между Португалией и Францией на трибунах был заметен французский флаг с надписью "Миражи для Украины". На нем был изображен самолет в виде гроба, сообщает 24 Канал.

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Этот рисунок касается военной помощи, которую президент Франции пообещал Украине. В начале июня Эммануэль Макрон объявил, что Украина получит самолеты "Мираж" до конца 2024 года. Однако он не уточнил их количество.

На флаге Франции самолет был изображен в виде гроба – дизайн, создан сатирическим журналом Charlie Hebdo. Эти иллюстрации распространялись вместе с сообщением о том, что если Макрон отправит французские войска в Украину, то они вернутся в гробах.

Провокативный баннер на матче Португалия – Франция / скриншот с трансляции

Впоследствии баннер был убран с трибун. Во втором тайме его уже не было видно.