Капитан Испании рискует пропустить финал Евро-2024: охранник травмировал футболиста

Вчера, 9 июля, состоялся первый полуфинальный матч Евро-2024. Между собой путевку в финал разыгрывали Испания и Франция.

После победы сборная Испании праздновала выход в финал Евро-2024. Капитан и форвард испанцев Альваро Мората получил курьезную травму.

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Пропустит ли Мората финал

Во время празднования испанцев на поле выбежал фанат, охранники пытались его задержать. Один из стюардов поскользнулся и задел Альваро Морату. После этого игрок оказался и не смог встать, он держался за ногу.

По информации испанского издания Marca, капитан сборной Испании может пропустить финальный матч турнира. О состоянии здоровья футболиста будет известно после обследования

Сборная Испании выиграла все свои матчи на Евро-2024. Форвард "Фурия Роха" Мората забил 1 гол на турнире.

Как Мората получил травму: смотрите видео

Напомним, что сегодня, 10 июля, за вторую путевку в финал будут бороться Нидерланды и Англия. Матч состоится в 22:00 (по киевскому времени) на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.