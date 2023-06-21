Месси позавидует такому дриблингу: Украина забила невероятный первый гол на Евро-2023 – видео

Подопечные Руслана Ротаня вышли вперед в горловой встрече с прямым конкурентом по группе. Первый мяч записал на свой счет Алексей Кащук, которому удался эффектный проход.

Сборная Украины U21 проводит свой первый матч на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня попала в группу с Испанией, Румынией и Хорватией, пишет 24 канал.

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Именно с балканцами "сине-желтые" и стартовали на молодежном ЧЕ. Украина уверенно начала игру и уже в середине первого тайма открыли счет.

Невероятный слалом удался винггеру азербайджанского Сабаха Алексей Кащук. Футболист на фланге получил мяч от Бондаренко и полез на нескольких оппонентов. Алексею удалось пройти четырех хорватов, войти в площадку и от стойки отправить снаряд в ворота.

Видео гола Алексея Кащука:

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Для Алексея это третий гол за молодежную сборную Украины в восьми матчах. Футболист играет за Сабах в аренде, его контракт принадлежит донецкому Шахтеру.