Новоиспеченная вице-чемпионка Европы: украинская футзалистка установила уникальное достижение
Источник:твиттер UEFA Futsal
Женская сборная Украины во второй раз переписала историю нашего футзала. 19 марта подопечные Олега Шайтанова стали серебряными призерами чемпионата Европы-2023 в Дебрецене (Венгрия).
В полуфинале украинки отыгрались со счета 0:1 в пользу Венгрии. Благодаря дублю Анны Шульги "сине-желтые" обыграли венгр (2:1) и пробились в свой дебютный в истории финал Евро-2023.
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Вошла в историю украинского спорта
В ключевом матче за трофей украинских футзалисток ждали действующие чемпионки Европы испанки. К сожалению, "Фурия Роха" еще раз подтвердила свой статус лучшей женской сборной Европы по футзалу. Команда Олега Шайтанова уступила со счетом 1:5. Единственный гол в сине-желтой футболке забила все та же Шульга, в активе которой все три гола Украины в финальной стадии Евро-2023.
Украина завоевала серебряные медали чемпионата Европы по женскому футзалу. Напомним, что на предыдущем Евро "сине-желтые" обыграли Венгрию в матче за третье место. Теперь украинки получили вторую позицию.
В составе нашей сборной сыграла уникальная игрок. Вера Дятел стала первой в истории футболисткой, представлявшей Украину на взрослом Евро по футболу и футзалу.Вот так! Украинка Вера Дятел стала первой в истории футболисткой, представлявшей свою страну на взрослом уровне на чемпионатах Европы по футболу-2009 и футзалу-2023.
Напомним, что чемпионат Европы-2009 по футболу прошел в Финляндии. Украинская сборная одержала одну победу и потерпела два поражения в групповом раунде. Разница голов 2 – 4 в пользу пропущенных мячей.
Что известно о Вере Дятел
- Украинская футболистка и футзалистка, начавшая свою карьеру в ДЮСШ Городнянской школы-интерната. В 1997 году завоевала "серебро" чемпионата Украины по футзалу, где с 31 голом стала лучшей бомбардиркой.
- В ее карьере было сразу несколько футбольных клубов: Легенда, Гемрюкчу (Азербайджан), Жилстрой-1, Звезда-2005, Звездный (оба – Россия), Линчепинг (Швеция), Спортинг (Испания), Жилстрой-2 и в 2018-м. му снова вернулась в испанский Спортинг.
- После чего вернулась в Украину, где возобновила футзальную карьеру в киевском Стройстар-НПУ.
- Также поиграла за футзальные клубы Фортуна-Чексил и Интерпласт.
- Из-за полномасштабного вторжения Будстар-НПУ не удалось сохранить коллектив, поэтому команду покинули почти все игроки, среди которых была и Вера Дятел.
- В ноябре 2000 года Дятел провела свой первый матч за футбольную сборную Украины. Произошло это в матче против Англии. Сыграла на чемпионате Европы-2009. Дятел приняла участие во всех трех поединках, в которых отличилась ассистом.