Новоиспеченная вице-чемпионка Европы: украинская футзалистка установила уникальное достижение

Женская сборная Украины во второй раз переписала историю нашего футзала. 19 марта подопечные Олега Шайтанова стали серебряными призерами чемпионата Европы-2023 в Дебрецене (Венгрия).

В полуфинале украинки отыгрались со счета 0:1 в пользу Венгрии. Благодаря дублю Анны Шульги "сине-желтые" обыграли венгр (2:1) и пробились в свой дебютный в истории финал Евро-2023.

К теме Украинские футзалистки завоевали для страны историческое "серебро" Евро-2023

Вошла в историю украинского спорта

В ключевом матче за трофей украинских футзалисток ждали действующие чемпионки Европы испанки. К сожалению, "Фурия Роха" еще раз подтвердила свой статус лучшей женской сборной Европы по футзалу. Команда Олега Шайтанова уступила со счетом 1:5. Единственный гол в сине-желтой футболке забила все та же Шульга, в активе которой все три гола Украины в финальной стадии Евро-2023.

Украина завоевала серебряные медали чемпионата Европы по женскому футзалу. Напомним, что на предыдущем Евро "сине-желтые" обыграли Венгрию в матче за третье место. Теперь украинки получили вторую позицию.

В составе нашей сборной сыграла уникальная игрок. Вера Дятел стала первой в истории футболисткой, представлявшей Украину на взрослом Евро по футболу и футзалу.

Вот так! Украинка Вера Дятел стала первой в истории футболисткой, представлявшей свою страну на взрослом уровне на чемпионатах Европы по футболу-2009 и футзалу-2023.

Напомним, что чемпионат Европы-2009 по футболу прошел в Финляндии. Украинская сборная одержала одну победу и потерпела два поражения в групповом раунде. Разница голов 2 – 4 в пользу пропущенных мячей.

Что известно о Вере Дятел