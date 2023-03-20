У півфіналі українки відігрались із рахунку 0:1 на користь Угорщини. Завдяки дублю Анни Шульги "синьо-жовті" переграли угорок (2:1) та пробились у свій дебютний в історії фінал Євро-2023.
До теми Українські футзалістки здобули для країни історичне "срібло" Євро-2023
Увійшла в історію українського спорту
У ключовому матчі за трофей на українських футзалісток чекали чинні чемпіонки Європи іспанки. На жаль, "Фурія Роха" вкотре підтвердила свій статус найкращої жіночої збірної Європи з футзалу. Команда Олега Шайтанова поступилась з рахунком 1:5. Єдиний гол у синьо-жовтій футболці забила все та ж Шульга, в активі якої усі три голи України у фінальній стадії Євро-2023.
Україна здобула срібні медалі чемпіонату Європи з жіночого футзалу. Нагадаємо, що на попередньому Євро "синьо-жовті" переграли Угорщину у матчі за третє місце. Тепер українки здобули другу позицію.
У складі нашої збірної зіграла унікальна гравчиня. Віра Дятел стала першою в історії футболісткою, яка представляла Україну на дорослому Євро з футболу та футзалу.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2009 з футболу відбувся у Фінляндії. Українська збірна здобула одну перемогу та зазнала двох поразок у груповому раунді. Різниця голів 2 – 4 на користь пропущених м'ячів.
Що відомо про Віру Дятел
- Українська футболістка та футзалістка, яка розпочала свою кар'єру у ДЮСШ Городнянської школи-інтернату. У 1997 році здобула "срібло" чемпіонату України з футзалу, де з 31 голом стала найкращою бомбардиркою.
- У її кар'єрі було одразу декілька футбольних клубів: Легенда, Гемрюкчу (Азербайджан), Житлобуд-1, Зірка-2005, Зоркий (обидва – Росія), Лінчепинг (Швеція), Спортінг (Іспанія), Житлобуд-2 та у 2018-му знову повернулась в іспанський Спортінг.
- Після чого повернулась в Україну, де відновила футзальну кар'єру у київському Будстар-НПУ.
- Також пограла за футзальні клуби Фортуна-Чексіл та Інтерпласт.
- Через повномасштабне вторгнення Будстар-НПУ не вдалось зберегти колектив, тому команду покинули майже всі гравчині, серед яких була й Віра Дятел.
- У листопаді 2000-го року Дятел провела свій перший матч за футбольну збірну України. Сталось це у матчі проти Англії. Зіграла на чемпіонаті Європи-2009. Дятел взяла участь в усіх трьох поєдинках, у яких відзначилась асистом.