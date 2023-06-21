Молодежный чемпионат Европы по футболу 2023 года: календарь матчей сборной Украины

Чемпионат Европы по футболу среди молодежных сборных стартует 21 июня. В нем примет участие и сборная Украины. Календарь матчей молодежной сборной Украины на Евро-2023 читайте на сайте 24 канала.

На молодежном чемпионате Европы выступят 16 команд, которые разбили на четыре группы. Сборная Украины попала в группу B, где соперниками стали сборные Испании, Хорватии и сохозяйки турнира Румыния. Именно в Румынии наша команда проведет свои матчи.

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Первый матч сборная Украины проведет против Хорватии в день открытия турнира – 21 июня. Уже 24 июня украинцы померяются силами против сверстников из Румынии. А на 27 июня запланирован матч против Испании. Все три матча молодежная сборная Украины проведет в Бухаресте.

21 июня. 19:00. Украина – Хорватия

24 июня. 19:00. Румыния – Украина

27 июня. 21:45. Испания – Украина

Если сборная Украины займет одно из двух первых мест в группе, то она выйдет в четвертьфинал Евро-2023, где соперником будет одна из команд группы D. Матчи этой стадии турнира состоятся 1 и 2 июля (если молодежная сборная Украины займет первое место в группе, то сыграет 1 июля, если же второе место – то 2 июля).

Полуфиналы молодежного Евро-2023 пройдут 5 июля. А финал запланирован на 8 июля. Потенциальный матч плей-офф за путевку на Олимпиаду-2024 может состояться 7 или 8 июля.