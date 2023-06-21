На молодіжному чемпіонаті Європи виступлять 16 команд, які розбили на чотири групи. Збірна України потрапила до групи B, де її суперниками стали збірні Іспанії, Хорватії та співгосподарки турніру Румунії. Саме в Румунії наша команда і проведе свої матчі.

Детальніше Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Перший матч збірна України проведе проти Хорватії в день відкриття турніру – 21 червня. Вже 24 червня українці поміряються силами проти одноліток з Румунії. А на 27 червня запланований матч проти Іспанії. Всі три матчі молодіжна збірна України проведе в Бухаресті.

21 червня. 19:00. Україна – Хорватія

24 червня. 19:00. Румунія – Україна

27 червня. 21:45. Іспанія – Україна

Якщо збірна України посяде одне з двох перши місць в групі, то вона вийде у чвертьфінал Євро-2023, де її суперником буде одна з команд групи D. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 1 та 2 липня (якщо молодіжна збірна України посяде перше місце в групі, то зіграє 1 липня, якщо ж друге місце – то 2 липня).

Півфінали молодіжного Євро-2023 відбудуться 5 липня. А фінал запланований на 8 липня. Потенційний матч плей-офф за путівку на Олімпіаду-2024 може відбутися 7 або 8 липня.