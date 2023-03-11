Украинский нападающий Евгений Сердюк мало известен многим футбольным болельщикам. 24-летний футболист играет в чемпионате Болгарии за клуб ЦСКА 1948 года из Софии.

По теме В погоне за польским чемпионством: Кочергин снова оформил эффектный гол плюс пас – видео

В Украине Евгений не провел ни одного матча на профессиональном уровне и с раннего возраста уехал покорять Португалию. Сердюк вспоминает, как из-за просроченной визы он был вынужден покинуть Боавишту.

Однажды известная агентская фирма Pro Eleven нашла мне вариант с Боавиштой. Я переехал в Порт, подписал соглашение и тренировался с первой командой два месяца. В то время я получил дебютный вызов в молодежную сборную Украины на турнир в Анталии. Но за неделю до вызова у меня произошла травма голеностопа. Я должен был восстановиться в сборной, но играл на уколах и не смог показать даже 50% своего уровня. Когда я возвращался в Португалию из Анталии, меня остановили в Мадриде и сказали, что у меня просроченная виза. В конце концов мне пришлось сидеть в Украине три месяца. Когда я вернулся в Боавишту, команда там была уже сформирована. Тренер сразу мне сказал, что я не буду играть. Клуб принял решение, что я буду выступать за U-23, но я отказался. Поэтому Боавишта решила расторгнуть контракт,

– вспоминает Евгений.

Поэтому форвард год просидел без работы, из-за чего решил поработать таксистом. Сердюк вспомнил один забавный случай с одной из пассажирок.

Деньги заканчивались и мне пришлось работать таксистом. Считаю это хорошим опытом. Помню, как ночью с Крещатика вез девушку в Борисполь. На этом маршруте платили хорошие деньги. Девушка была в дорогой одежде, видно, что не из простых. Я так и не понял, почему она вызывала обычное такси, а не VIP. Как правило, я не разрешал курить в машине, но она попросила подымать айкос. Я разрешил. Меня начал раздражать своеобразный запах айкоса, но приходилось терпеть, потому что сам разрешил. Мы получили в шикарный дом. Я уже начал с ней прощаться, а она говорит: "Не хочешь зайти ко мне на кальян и заняться сексом? Моих родителей нет дома". Я говорю: "Спасибо, но нет, я откажусь от такого замечательного предложения",

– рассказал Сердюк.

Читайте также Специя Коваленко сенсационно обыграла Интер: украинец заработал решающий пенальти – видеообзор

Прошлый сезон Евгений провел в болгарском клубе Черно Море, забив 12 голов в 21 матче. Это позволило ему занять третье место в гонке бомбардиров турнира.

Этот сезон игрок начинал также в Черно Море, но в конце лета перешел в ЦСКА 1948. Сейчас на счету Сердюка 6 голов в 14 матчах. Его команда идет третьей, отставая от лидера ЦСКА Софии на девять баллов.