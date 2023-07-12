Назначение легенды: Евгений Селезнев получил менеджерскую работу в одном из грандов УПЛ

Бывший форвард сборной Украины только недавно завязал с игровой карьерой. Впрочем, Евгений уже успел помочь вицечемпиону УПЛ с одним трансфером.

В прошлом месяце Евгений Селезнев объявил о завершении карьеры. Футболист собрал друзей и известных футболистов на благотворительном прощальном матче.

По теме Селезнев рассказал о брате в рядах ВСУ, с которым не виделся 15 лет

Похоже, долго сидеть без работы Евгений не стал. Журналист Игорь Бурбас рассказал инсайд, что Селезнев устроился в состоянии вицечемпиона Украины Днепра-1.

По его данным, экснападник стал заместителем исполнительного директора клуба Андрея Руссола. В числе обязанностей Селезнева будет селекция новых игроков.

Источник сообщает, что Евгений и во время прошлого сезона неофициально помогал Днепру-1 в этом вопросе. Селезнев сыграл решающую роль в трансфее Олега Горина из Миная.

История Евгения Селезнева

Именно закарпатская команда была последней в карьере Селезнева. До этого уроженец Макеевки поиграл за Шахтер, киевский Арсенал, Днепр, Кубань, Карабюкспор, Акхисар, Малагу, Бурсаспор и Колосс.

Читайте также Родной клуб Роналду отправлял самолет за экснападающим сборной Украины: агент сорвал трансфер

С дончанами нападающий выигрывал УПЛ и Кубок УЕФА, а с Днепром выходил в финал Лиги Европы. Также в составе обеих команд Селезнев выигрывал бомбардирскую гонку чемпионата.

Всего же Евгений отличился 117 раз в рамках УПЛ, занимая третье место в истории после Сергея Реброва (123) и Максима Шацких (124). За сборную Украины Селезнев забил 11 голов в 58 играх.