По сообщению ТаТоТаке, Евгений Селезнев принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет. До бомбардирского рекорда УПЛ ему не хватило 8 голов.

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Болельщики увидят Селезнева в прощальном матче

Как сообщает источник, экс-форвард сборной Украины планирует провести прощальный матч или даже два. Ориентировочная дата поединка – 5-6 июня. Игра с участием звезд украинского футбола и друзей Евгения состоится в Ужгороде.

Первоначально Евгений планировал завершить карьеру 22 октября прошлого года, сыграв несколько минут против родного Шахтера. Но игру Миная против "горняков" перенесли на 2023 год. За это время Евгений остался без команды.

Отметим, что Селезнев уже определился со своим будущим. Бывший нападающий записался на тренерские курсы и надеется получить лицензию.

Карьера Селезнева