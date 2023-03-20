По сообщению ТаТоТаке, Евгений Селезнев принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет. До бомбардирского рекорда УПЛ ему не хватило 8 голов.
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Болельщики увидят Селезнева в прощальном матче
Как сообщает источник, экс-форвард сборной Украины планирует провести прощальный матч или даже два. Ориентировочная дата поединка – 5-6 июня. Игра с участием звезд украинского футбола и друзей Евгения состоится в Ужгороде.
Первоначально Евгений планировал завершить карьеру 22 октября прошлого года, сыграв несколько минут против родного Шахтера. Но игру Миная против "горняков" перенесли на 2023 год. За это время Евгений остался без команды.
Отметим, что Селезнев уже определился со своим будущим. Бывший нападающий записался на тренерские курсы и надеется получить лицензию.
Карьера Селезнева
- Евгений Селезнев является воспитанником донецкого Шахтера. Но сначала он не сумел пробиться в основу главной команды, поэтому играл за Шахтер-2 и Шахтер-3.
- В 2007 году дебютировал в Высшей лиге Украины в составе киевского Арсенала, за который играл на правах аренды.
- В следующем сезоне Евгений вернулся в Шахтер, с которым стал обладателем Кубка УЕФА.
- Самый яркий этап карьеры Селезнев провел в составе Днепра, за который играл с перерывами с 2009 по 2016 год. В составе днепрян он дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ и был финалистом Лиги Европы.
- Форвард еще дважды возвращался в Шахтер, но по настоящему основным игроком так и не стал.
- Селезнев определенное время выступал за границей, пока в 2020 году не вернулся в Украину с целью побить бомбардирский рекорд Шацких (124 гола).
- Последним клубом Евгения стал закарпатский Минай. В общей сложности на его счету 117 мячей в УПЛ. Это третий результат в истории украинского первенства.