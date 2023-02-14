В понедельник, 13 февраля, в Турции вспыхнула большая потасовка между украинцами и россиянами. Футбольный клуб Минай поставил на место футболистов Шинника из Ярославля, почему-то оказавшихся с ними в одном отеле.

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Героем столкновения стал нападающий закарпатцев Даниил Колесник. Футболист вправил мозги наглому россиянину, который в нетрезвом состоянии наблевал в туалете и начал нецензурно общаться с уборщицей.

"Двое зашли в женский туалет. Мы это увидели и я пошел за ним. Там находилась работница отеля. Она думала, что он из нашей команды. Она начала говорить, чтобы я забрал его. После этого я сказал, что это ни в коем случае" не наш игрок и мы вышли из туалета. После этого он вышел тоже и сказал: "Иди убери, я наблевал". Она ему начала говорить по-английски, а он ей в ответ: "Я тебя не понимаю, говори "нормальным" языком, русским ". Это меня очень схарило. Говорю ему: "Иди сюда, я тебе скажу доступным языком". Потом так получилось, что он получил парочку ударов, мы его предупредили. После чего он развернулся и убежал.

Мы с ребятами посидели во лбу, после чего спустились 5-6 игроков их команды. Начались качели, нас начала сдерживать охрана гостиницы, набежали секьюрити. Они забрали парня, который стал на нас прыгать, и поехали по лифту. Прибежала наша команда, мы поднялись по лестнице на третий этаж. Там уже их пол команды, наши прибежали и началась полноценная потасовка, команда на команду. Пацаны из Миная – безумные ребята, все были настроены их проучить. Это накипело, глядя на новости, как страдают наши защитники. Каждый человек с российским паспортом должен также страдать. Не было раздумий погасить конфликт, все шли с огнем в глазах,

– рассказал Колесник.

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Также высказался по поводу драки с россиянами и защитник Миная Дмитрий Немчанинов. Он рассказал о состоянии команды после стычки и потролил своего бывшего партнера по клубу Евгения Селезнева.

Бывшие игроки Миная звонят и говорят, что тоже хотели быть с нами, и дать россиянам пи*ды. Не хотелось заниматься таким геройством, но пришлось. У нас все живы-здоровы. Это у россиян травмы. Их там и зашивали, и ребра у некоторых сломанные. Не хватало ли Селезнева? Да, он пропустил лучшую вечеринку,

– заявил Дмитрий.

Интересно, что российский клуб по традиции своей страны. навешал очередную ложь по этой ситуации. Украинцы сами спровоцировали футболистов Шинника, заставляли петь гимн и выступить против войны. Впрочем, к какой-либо информации из России, как и всегда, не стоит относиться всерьез.