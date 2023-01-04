Усиление перед евровесной: Днепр-1 оформил трансфер лидера Вереса

Лидер первого круга УПЛ Днепр-1 оформил свой первый зимний трансфер. Команду пополнил один из ключевых игроков ровенского Вереса Евгений Пасич.

Днепр-1 усилил позицию правого полузащитника. Контракт с 29-летним Евгением Пасичем рассчитан на 1,5 года – до 30 июня 2024 года.

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Первый зимний трансфер лидера УПЛ

Это первый новичок лидер УПЛ в это зимнее межсезонье. В футболку днепрян футболист будет выступать под 42-м номером.

Пасеч будет конкурировать за место в основе с не менее мощным и быстрым правым полузащитником Владимиром Танчиком.

Ранее уже была информация, что один из братьев Пасич присоединится к днепровскому клубу на собрании в Турции. Вместо этого команду покинет нападающий Артем Громов.

Напомним, что Днепр-1 закончил первый круг в статусе лидера УПЛ-2022/2023. Команда Александра Кучера набрала 35 очков, что на 5 баллов больше, чем в своем активе у Шахтера и Динамо.

Что известно о первом зимнем новичке Днепра-1