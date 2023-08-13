Воспитанник Динамо отметился дебютным голом в Казахстане: его клуб идет к чемпионству – видео

Евгений Макаренко довольно быстро закрепился в основе Ордабаса и уже приносит команде победу. А вот другой эксдинамовец Артем Беседин только дебютировал за новый клуб.

Многие украинские футболисты сейчас играют за границей. Большинство выбирают страны Европы, но некоторые отправляются и на восток, пишет 24 канал.

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Этим летом два воспитанника Динамо решили попробовать себя в чемпионате Казахстана. Евгений Макаренко и Артем Беседин стали игроками Ордабасы.

В матче 19 тура местной лиги против Кайсара Евгений вышел в старте и отличился дебютным голом. Макаренко получил мяч на входе в штрафную, качнул оппонента и точно пробил в угол ворот.

Видео гола Макаренко:

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Этот гол помог Ордабасы одержать победу со счетом 3:2. К слову, на 75 минуте на замену вышел и Артем Беседин. Для него это был дебют в составе казахской команды.

За восемь матчей до финиша чемпионата Казахстана Ордабасы лидирует в турнирной таблице, опережая Актобе и Астану на 6 баллов. При этом Актобе сыграл на матч больше.