Макаренко стал лучшим игроком Украины в матче с Англией

Сборная Украины вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв Англии в 1/4 финала. Лучшим футболистом Украины в матче с Англией стал Евгений Макаренко.

Макаренко лучший в сборной Украины

Авторитетные статистические порталы WhoScored SofaScore и представили оценки за матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией.

Как это было Украина потерпела обидное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео

Лучшим футболистом в составе Украины по версии WhoScored и SofaScore стал Евгений Макаренко. Он набрал 6,9 и 7,3 балла соответственно.

Макаренко, который вышел на футбольное поле на 64 минуте, отдал 19 точных передач из 20 (95%), сделал 2 успешных обводки (100%) и 2 отборы (100%).



Оценки WhoScored



Оценки SofaScore

Кейн – игрок матча

Лучшим футболистом в составе обеих команд стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

У него 9,3 балла от WhoScored и 8,9 – от SofaScore. В матче против Украины форвард Англии забил два гола.

В 1/2 финала сборная Англии 7 июля сыграет против Дании. Украина же впервые дошла до четвертьфинала и покидает Евро-2020.